Haddad diz que Desenrola foca no 'rescaldo' dos problemas que o país enfrentou até 2022

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira que o programa Desenrola terá foco no ‘rescaldo’ dos problemas sociais e econômicos enfrentados pelo Brasil até 2022.

Aposta do governo para reduzir o alto nível de inadimplência, o Desenrola terá a primeira etapa colocada em prática na próxima segunda-feira. O foco, inicialmente, são as dívidas com bancos, seja no cartão de crédito ou com empréstimos, por exemplo.

O foco, inicialmente, são as dívidas com bancos, seja no cartão de crédito ou com empréstimos, por exemplo. Para renegociação, serão consideradas os débitos acumulados entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Os bancos prepararam um guia para orientar o público.

— São dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, então tem um rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data — disse Haddad, em conversa com jornalistas na Fazenda, após reunião com Lula nesta manhã.

No encontro com o presidente, o ministro da Fazenda apresentou os detalhes de funcionamento do programa. Lula vinha cobrando publicamente o lançamento do Desenrola.

Próxima fase

O programa está dividido em dois grupos. A Faixa 1 são pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos. Outro critério é a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) - mesmo que a renda bruta passe do rendimento de dois mínimos.

Para a Faixa 2, podem entrar exclusivamente as pessoas físicas com dívidas financeiras (dívidas no cartão de crédito ou com empréstimos, por exemplo). O limite de renda é de até R$20 mil.

A renegociação de débitos da faixa 1 conta com R$ 8 bilhões em garantias do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Ele funciona como uma proteção aos bancos caso o devedor não pague parte das parcelas.

— Obviamente só vamos garantir a dívida quanto maior for o desconto dado pelo credor, para que o devedor na sequência consiga fazer a sua programação de parcelamento, com garantia do Tesouro Nacional. São etapas que vão ser compridas, começando pela segunda-feira — disse Haddad.

