Haddad diz que equipe do Banco Central é de 'alta competência', o que não impede erros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Banco Central é formado por pessoas de "alta competência", o que não os impede de cometer erros.

"Não existe essa fantasia de imaginar de porque o BC é autônomo ele não erra. O Banco Central pode errar, a Fazenda pode errar, o mercado pode errar. Isso a história demonstra", afirmou Haddad, em entrevista concedida à RedeTV! na quinta-feira, 30.

O ministro disse ainda que é preciso "humildade" e "honestidade" para evitar erros e para que a discussão sobre a economia tenha menos influência das ideologias e seja mais aderente aos fatos.

Dívidas

Haddad também afirmou que para combater o alto nível de endividamento das famílias é preciso resolver a questão das taxas de juros praticadas pelos bancos. Com uma inflação anual de 5%, as instituições chegam a cobrar 5% ao mês de juros. "Ninguém consegue [pagar as dívidas]", afirmou Haddad.

Programas criados pelo governo, como o Desenrola, ajudam a equacionar o problema, mas a subida da taxa básica de juros gera preocupação, segundo Haddad.

"O aumento da taxa Selic não precisa chegar ao consumidor. Se nós tivermos dispositivos de fazer o juro final cair, a Selic pode subir e o spread pode cair, compensando o aumento da Selic", disse o ministro.

"Como as famílias já têm uma dívida, nós queremos fazê-las migrar de uma dívida com juros altos para uma dívida com juros baixos."

