Economia Haddad diz que expectativa do mercado sobre PIB vai ficar mais "otimista" ao longo do ano Expectativa do mercado financeiro para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 subiu de 1,02% para 1,20%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou, nesta segunda-feira (22), que as projeções de agentes de mercado sobre o crescimento econômico do Brasil em 2023 vão alinhar para um nível de maior otimismo ao longo do ano.

Em conversa com jornalistas na Fazenda, Haddad comentou o Boletim Focus da semana, que apresenta a mediana de expectativas de mercado. Conforme o consolidado divulgado hoje, os agentes esperam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,20% para 2023, alta em relação a semana passada, quando a expectativa estava em 1,02%.

— O Focus vai ficando otimista ao longo do ano. A projeção do Bradesco está em 1,8% e a do Itaú em 1,4%. Tem muita gente fazendo conta e a Focus é uma pesquisa. Nós (Fazenda) estamos mais próximos dos números mais otimistas. Penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano — cita.

Na semana passada, Haddad informou que a Fazenda estava revisando as projeções de crescimento do PIB de 1,6% para 1,9%, após um “primeiro trimestre foi relativamente bom”. No momento, o entendimento da equipe econômica é que o PIB tem condições de fechar o ano com crescimento entre 1,8% e 2%.

