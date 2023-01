Haddad diz que FMI se colocou à disposição para apoiar governo na âncora fiscal

A- A+

Em reunião com Kristalina Georgieva, diretor-geral do FMI, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a instituição colocou sua instituição técnica à disposição do Brasil para auxiliar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva na discussão da nova âncora fiscal. Mais cedo, o ministro disse que os detalhes do novo arcabouço deverão ser definidos até abril.

Eles ficaram sabendo das nossas discussões fiscais e colocaram a equipe técnica à nossa disposição para que possamos conhecer as regras atuais em vigor e apresentarmos uma proposta mais crível para o Congresso.

Segundo Haddad, o FMI também está colocando em discussão global a sustentabilidade política:

Para o nosso governo, isso já era importante, mas essa questão estar no radar do FMI mostra que o tema é muito fundamental.

No encontro com o ministro das Finanças da Colômbia, José Antonio Ocampo, a discussão da integração com os países do Mercosul foi tema principal.

Desunidos a gente não vai muito longe, completou Haddad.

