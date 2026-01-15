Qui, 15 de Janeiro

CASO MASTER

Haddad diz que foi comunicado da magnitude do caso Master pelo então chefe da CVM

Ministro da Fazenda afirmou que o caso é a "maior fraude bancária" da história do País

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira, 14, que o então presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, foi à casa dele para falar sobre a magnitude do caso do Banco Master. Haddad afirmou que o caso é a "maior fraude bancária" da história do País.

Em entrevista à GloboNews, o ministro declarou que o assunto preocupa a Fazenda por três motivos, embora seja da alçada do Banco Central: o impacto sobre a CVM; sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que não é estatal, mas tem participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal; e sobre a Receita Federal, por causa das questões tributárias.

Haddad reafirmou que conversa diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o caso. Questionado sobre o pagamento do FGC aos investidores, Haddad afirmou o tema não é da alçada do Banco Central, mas que acredita que tudo será pago conforme o previsto. Ainda não há data definida para que os investidores do Master comecem a receber os valores de volta.
 

