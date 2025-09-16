A- A+

"trajetória de queda de juros" Haddad diz que governo deve terminar mandato com menor inflação desde o plano Real

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a economia brasileira caminha para um ciclo sustentável de redução da taxa básica de juros e que o governo Lula pode encerrar o mandato com a menor inflação de um período presidencial desde o Plano Real, iniciado em 1994.

As declarações foram feitas durante participação no J.Safra Investment Conference 2025. Segundo Haddad, a combinação de arcabouço fiscal, reforma tributária e expectativas de inflação mais ancoradas está criando espaço para a queda gradual do custo do crédito.

— Penso que vamos entrar numa trajetória de queda de juros com sustentabilidade. Acredito que vamos terminar o mandato com a menor inflação de um mandato desde o plano real. Um crescimento médio próximo de 3% — disse o ministro.

O ministro destacou que o dólar em torno de R$ 5,30 tem ajudado a reancorar as expectativas de inflação, criando condições para a redução gradual do custo do crédito.

— O impacto é notável no Brasil. Penso que estamos reancorando as expectativas de inflação e acredito que podemos abrir um ciclo de queda de juros nos próximos meses — afirmou.

Para Haddad, esse cenário deve estimular novos aportes do setor privado.

— O apetite para investir no Brasil vai crescer e vai se manifestar com muito vigor a partir do início do ciclo de cortes de juros. Nós conseguimos olhar para um horizonte próximo com muito otimismo — completou.

