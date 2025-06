Haddad diz que governo faz "justiça social" e rebate crítica sobre aumento de impostos

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo seguirá fazendo "justiça social", e que não adianta "gritar". A fala acontece em meio à críticas ao ministro sobre medidas de aumento de imposto, como o decreto do IOF derrubado pelo Congresso.

— Vamos continuar fazendo justiça social, pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debate, mas temos que continuar fazendo justiça social e não podemos nos intimidar — disse Haddad.

Tensão com Congresso

O evento foi marcado por uma tensão pela eventual judicialização por parte do governo em relação ao IOF e a tramitação do imposto de renda isento para quem ganha até R$ 5 mil. O ministro Fernando Haddad aproveitou para criticar Bolsonaro, ao defender a proposta do governo.

— Estão falando de aumento de imposto porque? Porque estamos fechando brechas? Fazendo o andar de cima pagar? Nós vamos continuar fechando todas as brechas, os jabutis, que no Brasil são órfãos de pai e mãe, aparecem em uma lei em geral para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti é um parto, e cada vez que a gente tira o jabuti da árvore, há uma grita de aumento de imposto. Isso é mínimo de respeito com o trabalhador que paga as contas em dia.

