Haddad diz que governo não precisa de "Plano B" para incremento de receita em até R$ 150 bilhões

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira (4), que o governo não precisa de um “plano B” para o incremento de receita entre R$ 110 bilhões a R$ 150 bilhões, necessário à viabilização do arcabouço fiscal.

A principal proposta sendo estruturada pela Fazenda busca proibir que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados, via ICMS, possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais (IRPJ e CSLL). O crédito só poderá ser abatido se for destinado a investimentos, e não a custeio. Com isso o governo teria receita adicional de R$ 85 bilhões a R$ 90 bilhões.

— Em nenhum país que eu conheço, subvenciona custeio. Vamos separar custeio de investimento e dar transparência — disse. — Não vamos fazer ‘jabuti’, vamos fazer as coisas transparentes. Lei bem feita não tem plano B, Lei do Real não teve plano B.

Veja também

Bilhões Vicky Safra sobe ao topo de bilionários no Brasil; veja outras mulheres no ranking da Forbes