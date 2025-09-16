A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Haddad diz que governo vai cumprir meta de 2025 e negocia projetos econômicos para 2026 Ele acrescentou que o governo busca concluir o mandato com "solidez fiscal bastante superior" à de 2023

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo mantém o compromisso de alcançar déficit zero em 2025 e superávit primário de 0,25% do PIB em 2026, metas previstas no novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a regra tem garantido disciplina orçamentária e depende de diálogo com o Congresso para ser cumprida.

As declarações foram feitas por videoconferência durante a J.Safra Investment Conference 2025, em São Paulo.

— O arcabouço, do ponto de vista de arquitetura, está funcionando conforme o previsto. Não houve fura-teto. Está tudo dentro do arcabouço e nós pretendemos, como no ano anterior, cumprir a meta em 2025 e 2026 — afirmou.

Haddad reconheceu que o governo enfrenta pressões de gastos, como o aumento das emendas parlamentares e a perda de receitas, mas disse que conta com a “compreensão” do Legislativo para atingir os objetivos.

— Tivemos uma erosão da receita e uma contratação de despesas que estão sendo honradas por esse governo e se conclui ano que vem. E apesar dessas duas curvas, eu acredito que vamos também conseguir cumprir a meta de 2025 — reforçou.

O ministro acrescentou que o governo busca concluir o mandato com “solidez fiscal bastante superior” à de 2023.

Reforma tributária na reta final

O ministro destacou que o Senado deve votar ainda esta semana o último projeto de lei complementar necessário para a implementação da reforma. Ele defendeu que a mudança simplifica a cobrança de impostos e reduz litígios, aliviando o Judiciário, sem impacto inflacionário relevante.

— (Esse último projeto) é muito importante para o pacto federativo, como nós pretendemos diminuir a litigiosidade hoje, então precisamos aliviar o judiciário. E para isso, precisamos agir de maneira organizada — completou.

Haddad também citou ainda o envio, nas próximas semanas, de projetos ligados à economia digital, como a regulação de data centers e uma lei de inteligência artificial. Também mencionou avanços no combate a apostas ilegais, na negociação de precatórios e na reancoragem das expectativas de inflação, fatores que, segundo ele, abrirão espaço para novos investimentos.

Veja também