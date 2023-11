Haddad diz que mais de 2 milhões de brasileiros renegociaram dívidas na plataforma do Desenrola

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta terça-feira(21) um novo balanço do programa Desenrola Brasil. Haddad participa de live com Lula nesta manhã. Segundo Haddad, 2,2 milhões de pessoas negociaram na plataforma, que dá descontos em uma série de dívidas, bancárias e não bancárias.

O Desenrola foi lançado em julho e está dividido em duas grandes fases. A primeira foi só com dívidas bancárias e com negociação direta com as instituições.

A segunda está em andamento e as pessoas inadimplentes estão negociando pela plataforma desenvolvida pela Bolsa de Valores (B3), em parceria com o governo.

Desde julho, o número total é de 7 milhões de pessoas que receberam algum desconto e renegociaram dívidas no âmbito do programa, até o momento. Desse total, 2,2 milhões foram na plataforma.

" Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívidas. Temos 1 milhão de brasileiros de baixa renda, outros 2,2 milhões de brasileiros que conseguiram (renegociar) na Plataforma e temos outros 4 milhões que conseguiram junto à rede bancária na primeira fase do programa. Totalizando 7 milhões" disse Haddad.

O Desenrola é a aposta da equipe econômica para tirar do vermelho o nome de até 32,3 milhões de consumidores, considerando dívidas bancárias e não bancárias.

A renegociação é para devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). São permitidas dívidas de até R$ 20 mil.

Na quarta-feira, o governo federal promove o “Dia D – Mutirão Desenrola”, ação em parceria com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa.

Os bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte de suas agências no dia 22, de acordo com as próprias políticas internas.

O governo lançou em outubro a plataforma de renegociação de dívidas do âmbito do programa Desenrola Brasil.

No total, 654 empresas com dívidas a receber ofertaram na última semana de setembro descontos variados. A média geral foi de 83% na redução do valor dos débitos. Mas há descontos maiores, como no caso de dívidas de cartão de crédito, para as quais foi oferecido abatimento médio de 96%.

Na live, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Desenrola permite que pessoas possam contratar novas dívidas de "forma responsável" e brincou que a equipe da Fazenda poderia ser indicada para o nobel da economia pela criação do programa.

"Se esse plano der o resultado que estamos pensando, vamos indicar a equipe para o prêmio Nobel da economia. Nós resolvemos um problema crucial da sociedade. Na hora que você liberta um cara de uma dívida, você está dando para ele liberdade até para que ele se endivide outra vez. Mas que ele se endivida com responsabilidade" declarou o presidente.

