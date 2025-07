Haddad diz que medidas de governadores para setores afetados pro tarifaço de Trump são restritas

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alfinetou governadores de partidos de oposição que anunciaram medidas a setores prejudicados com a ameaça de tarifaço de Donald Trump. Segundo o ministro, as ações têm efeito limitados, diante do volume de exportações para os Estados Unidos, de US$ 40 bilhões.

Governadores como o de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciaram medidas.

— São movimentos um pouco restritos, não têm alcance. Uma linha de R$ 200 milhões (...) Estamos falando de US$ 40 bilhões de exportação. Estamos falando de um problema de escala maior — disse o ministro, ao deixar o prédio da Fazenda, na noite desta quarta-feira.

Haddad disse, contudo, que toda ajuda é bem-vinda. Destacou que os governadores estão caindo na real, ao perceber que o problema atinge o Estado brasileiro:

— Toda ajuda é bem-vinda e é bom saber que os governadores estão mobilizados, percebendo finalmente que esse é um problema do Brasil, não é de governo, é do Estado brasileiro. É bom notar que eles estão mudando de posição, deixando de celebrar uma agressão estrangeira ao Brasil. Isso é importante, caírem na real.

Ao ser indagado sobre uma possível sinalização de recuo por parte do governo americano, respondeu que o Brasil tem feito tentativas de contato, mas que as informações estão concentrada na Casa Branca. A sua equipe chegou a procurar membros do Tesouro dos EUA, mas recebeu como resposta que as negociações estão com a Presidência.

— A informação que chega é que o tema está muito concentrado a assessoria da Casa Branca. Daí, a dificuldade de entender o movimento de lá — disse Haddad, acrescentando que o Brasil tem disposição em conversar, mas que é preciso vontade recíproca.

O ministro disse que as equipes técnicas dos ministérios evolvidos concluíram nesta quarta-feira um plano de contingencia para ajudar setores afetados. Disse que tomará conhecimento das medidas nessa quinta-feira e que o pacote será apresentado ao presidente Lula na próxima semana.

— Provavelmente, semana que vem vamos levar para o presidente Lula porque amanha e sexta-feira, ele estará fora. Devemos marcar uma reunião para apresentar os cenários possíveis. Evidentemente, não será uma decisão nossa. Será uma decisão dele, política. Ele vai ouvir Itamaraty, saber como andam nossos contatos como contraparte, lembrando que estamos fazendo tentativas de contatos reiterados em relação ao tema.

