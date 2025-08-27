A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Haddad diz que Motta irá reunir líderes da Câmara para discutir isenção do IR O texto está em discussão na Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), irá reunir os líderes da Casa para discutir o projeto que eleva a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O texto está em discussão na Câmara.

— Ele (Motta) ficou de marcar uma reunião com a Fazenda e com líderes na semana que vem. Eu senti firmeza, senti que estamos bem e os dados são muito robustos — disse o ministro a jornalistas após se reunir com o presidente da Câmara.

Veja também