Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MINISTRO DA FAZENDA

Haddad diz que Motta irá reunir líderes da Câmara para discutir isenção do IR

O texto está em discussão na Câmara

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), irá reunir os líderes da Casa para discutir o projeto que eleva a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O texto está em discussão na Câmara.

— Ele (Motta) ficou de marcar uma reunião com a Fazenda e com líderes na semana que vem. Eu senti firmeza, senti que estamos bem e os dados são muito robustos — disse o ministro a jornalistas após se reunir com o presidente da Câmara.

Leia também

• Haddad diz que não há hipótese de não haver compensação em projeto sobre isenção do IR

• Haddad defende que Congresso 'honre compromisso' de aprovar isenção do IR com medidas de compensação

• Motta diz que texto da isenção do IR deve ser mantido na votação em plenário

Reportar Erro

Veja também

Newsletter