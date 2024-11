O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (25) que os posicionamentos de entre União Europeia e do Mercosul sobre um acordo entre os dois blocos comerciais não são "excludentes".

"Eu não vejo como excludentes as visões que está sendo patrocinada pela União Europeia e (a visão) sobretudo com a presidente Lula por parte do Mercosul e os desdobramentos que ele próprio pretende", afirmou a jornalistas na Fazenda.