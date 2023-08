A- A+

Taxa de Juros Haddad diz que país 'acordou mais aliviado' após queda na taxa básica de juros Ministro também sugeriu cortes maiores na taxa de juros, a partir do ano que vem

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a queda da taxa básica de juros, anunciada pelo Banco Central ontem, representa um “alívio” para o governo e a população. Em entrevista à GloboNews, Haddad também disse que desde de o início do governo ele vem buscando aproximação com o Banco Central.

— Hoje o país acordou mais aliviado. Eu o cumprimentei (Campos Neto) pela decisão, disse que foi muito calibrada (...) Eu quero me aproximar do BC, fiz a indicação desses diretores porque penso que são pessoas muito habilidosas no diálogo. Não sobre uma pressão, nada disso — disse Haddad.

Haddad sugere cortes maiores na taxa de juros, a partir do ano que vem:

— O horizonte é manter 0,50 (próximos cortes na taxa de juros). Mas se nós continuarmos surpreendendo positivamente nas entregas, na compreensão do que precisa ser feito. Se nós, no ano que vem, tivermos uma ideia boa de qualidade de gastos e monitoramento das despesas…—



