Política Haddad diz que pode ter nova conversa com Scott Bessent após telefonema de Lula e Trump Haddad acrescentou que há determinação dos dois presidentes para "virar a página" nas relações bilaterais e que o clima entre os governos melhorou após o diálogo de segunda-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que uma nova conversa com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pode acontecer durante as reuniões do G20, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), nos próximos dias.

— Na verdade, tô indo [para os EUA] porque tem reunião do G20 e tem reunião do Banco Mundial e FMI. Há uma expectativa de algumas conversas bilaterais nesses encontros, agora com essa aproximação desde o encontro na ONU pode ser que nós encontremos espaço para uma nova conversa com Scott Bessent. Eu não sei se vai acontecer — disse o ministro durante sua participação no programa 'Bom dia, Ministro', da EBC.

Haddad acrescentou que há determinação dos dois presidentes para “virar a página” nas relações bilaterais e que o clima entre os governos melhorou após o diálogo de segunda-feira.



O ministro destacou que ainda aguarda a definição dos protocolos diplomáticos que podem envolver também o senador Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira, antes de uma eventual reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro americano.

A reaproximação ocorre em um momento de tensões no comércio internacional, com a guerra tarifária entre Estados Unidos e China impactando exportações brasileiras. O governo vê a distensão com Washington como oportunidade para preservar mercados e atrair novos investimentos em áreas estratégicas, como transição energética e reindustrialização verde.

Durante o programa, Haddad também vai abordar temas da agenda econômica doméstica, incluindo o Projeto de Lei nº 1.087/2025, que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.

