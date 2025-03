Haddad diz que problema para taxar super-ricos é da classe política

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a taxação das grandes fortunas é um "imperativo moral diante do avanço das oligarquias dentro das democracias".

Ele também destacou que a classe política tem sido um entrave para a implementação da medida.

— O problema é a classe política. Essa, que é a questão. Quanto tempo vai demorar para ter uma classe política à altura dos desafios que os colegas estão colocando? A população está sempre, sem problema, sempre a ouvir uma palavra de bom senso, uma palavra de racionalidade em busca de um futuro bom — afirmou.

Haddad destacou que Brasil e França estão atuando em conjunto para levar essa proposta adiante em fóruns internacionais, como o G20. Um marco importante desse debate foi a inclusão da tributação dos super-ricos na declaração final da cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro em 2023.

— O Plano de Transformação Ecológica fortaleceu as credenciais brasileiras para participar de maneira audaz nos debates globais e defender uma nova governança na era do clima, que chamamos de 're-globalização sustentável’ no G20 — afirmou o ministro.

Reforma tributária global e justiça social

A proposta de uma tributação global sobre os bilionários tem como base estudos de economistas como Gabriel Zucman e Esther Duflo.

A ideia é estabelecer uma alíquota mínima para grandes fortunas, o que poderia arrecadar centenas de bilhões de dólares anualmente, destinados ao combate às desigualdades e ao financiamento de políticas climáticas.

O ministro ressaltou que a parceria entre Brasil e França tem sido fundamental para impulsionar essa agenda e espera que a discussão avance ainda mais na COP30, que acontecerá em Belém (PA).

—Na defesa da tributação dos super-ricos, um imperativo moral diante do avanço das oligarquias dentro das democracias, França e o Brasil mostraram o caminho da coordenação Norte-Sul que pode ajudar o sistema internacional a sair do impasse — afirmou.

Haddad concluiu enfatizando que a taxação das grandes fortunas não se trata apenas de arrecadação, mas de justiça social e equilíbrio econômico global.

— Vamos trabalhar para posicionar o Brasil como líder pelo exemplo e pela cooperação em prol de um multilateralismo reforçado —finalizou.

