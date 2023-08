A- A+

desenrola Haddad diz que programa Desenrola está com "quase" R$ 3 bilhões de dívida renegociadas Programa também excluiu dos registros de negativados cerca de 7,5 milhões de dívidas de pequeno valor

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (2)que o Desenrola Brasil está próximo de R$ 3 bilhões de dívidas renegociadas, até o momento. A meta é chegar a R$ 50 bi renegociações.

O programa do governo para reduzir o endividamento das famílias também excluiu dos registros de negativados cerca de 7,5 milhões de dívidas de pequeno valor. Haddad participa do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

"Começamos com muito êxito, desnegativando 7,5 milhões de dívidas de até R$ 100, o que deve corresponder alguma coisa entre 3,5 milhões de CPF a essa altura. E, hoje, quase R$ 3 bilhões de dívida renegociadas. A nossa expectativa é que as dívidas bancárias possam atingir até R$ 50 bilhões"

Regra fiscal

Os trabalhos no Congresso voltaram ontem e, para a equipe econômica, uma das grandes prioridades é o despacho final do projeto de lei que cria novas regras para o equilíbrio das contas públicas.

No Senado, o arcabouço fiscal passou por alterações - como a retirada do o Fundeb do limite de gastos. O texto voltou para análise da Câmara, que dará o parecer final antes da sanção de Lula.

A regra fiscal precisa ser validada até o fim de agosto, para ser usada como base para a proposta orçamentária de 2024.

