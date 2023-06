Haddad diz que programa para baratear carros já foi 'redesenhado' e 'aprovado' por Lula, saiba mais

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o “redesenho” do programa para baratear carros populares. Segundo ele, as alterações foram validadas por Lula e a renúncia fiscal será integralmente compensada.

— Redesenhamos o programa, submetemos ao presidente Lula hoje, ele validou o programa. Eu não posso adiantar (os detalhes), porque ele (Lula) vai fazer o anúncio. Ficou um desenho bom para o MIDIC, bom para a Fazenda. Os dois Ministérios estão muito bem contemplados com a solução, inclusive do ponto de vista fiscal e do estímulo que vai ser dado — disse, em conversa com jornalistas na Fazenda.

Conforme anunciado incialmente, os descontos nos preços dos veículos podem variar entre 1,5%, no mínimo, e 10,96%, no máximo, a partir da redução de impostos federais, como IPI e PIS/Cofins. Os benefícios, até então, terão validade para carros de até R$ 120 mil.

—A dimensão do programa está delimitada. O presidente validou a fonte para financiar, sem que haja nenhum descompromisso com as metas fiscais neste ano. É um programa temporário, conforme foi anúnciado — afirmou Haddad.

Veja também

Igualdade salarial PL da igualdade salarial entre homens e mulheres é aprovado no Senado