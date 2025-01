Haddad diz que revisar gastos é atividade rotineira na Fazenda e no Planejamento

A- A+

Haddad disse ainda que é preciso fazer o debate sobre a questão fiscal "com honestidade", já que ministros que o antecederam no cargo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a revisão de gastos e do Orçamento de uma forma geral é uma atividade rotineira na pasta e também no Ministério do Planejamento e Orçamento. Em entrevista à RedeTV!, gravada na quinta-feira, 30, Haddad afirmou que os técnicos do governo levam ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um "cardápio" de medidas que podem ser adotadas para garantir o equilíbrio fiscal.

Haddad disse ainda que é preciso fazer o debate sobre a questão fiscal "com honestidade", já que ministros que o antecederam no cargo, como Henrique Meirelles e Paulo Guedes, são bem vistos pelo mercado financeiro, embora não tenham conseguido produzir superávits "sustentáveis". Resultados fiscais positivos que os antecessores alcançaram se deveram à venda "criminosa" da Eletrobras e à "dilapidação" da Petrobras, segundo Haddad.

O ministro lembrou que algumas medidas de controle fiscal enviadas ao Congresso pelo governo Lula não foram aprovadas, o que impediu de chegar ao superávit fiscal já em 2024.

"Não vejo nenhum desses economistas que falam nos jornais dizendo que, se algumas medidas provisórias que mexiam com privilégio setorial tivessem sido aprovadas, teríamos alcançado superávit", afirmou.

