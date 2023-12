A- A+

Reforma Tributária Haddad diz que STF será o guardião da Reforma Tributária Ministro participou da promulgação do texto no Congresso Nacional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Roberto Barroso, para que a Corte "receba bem" a Emenda Constitucional promulgada nesta quarta-feira que moderniza o sistema tributário brasileiro. Haddad pediu boa vontade ao longo dos próximos anos.

— Apelo ao presidente do STF, porque a partir deste momento a Emenda Constitucional tem um guardião, que é o Supremo, para que a emenda seja recebida com generosidade que ela merece — disse ele. — Essa emenda constitucional tem um guardião, o Supremo Tribunal Federal. Contamos com o STF para que, na pessoa do ministro e presidente Barroso, essa emenda seja recebida com a generosidade que ela merece para que possamos consolidar essa Reforma.

Haddad disse que a Reforma Tributária terá, entre outros objetivos, o de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Ressaltou que, com a ajuda do Judiciário, será possível a implementação da emenda com concórdia, transparência e justiça tributária.

— Os empresários poderão concorrer em igualdade de condições — afirmou.

O ministro disse que a reforma é perfeita porque foi feita sob a democracia.

— Muitos dizem que a reforma é imperfeita. Isso aqui é um vetor de muitas vontades, disputas. Ela é perfeita, porque ela foi feita na democracia.

Tebet diz que é a reforma das mulheres

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, abriu seu discurso agradecendo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por tê-la convidado à mesa. Ela foi a única mulher presente.

— Falam que essa reforma é da indústria. É verdade. Mas é a reforma do emprego e da renda. Vai dar dignidade ao povo. É a reforma doa mais pobres. Ela é mãe de todas as reformas. Ela é a reforma das mulheres, porque é a mulher pobre que precisa colocar comida na mesa. É a mulher que é a primeira a perder o emprego

