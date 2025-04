Haddad diz que tarifaço dos EUA sobre o Brasil seria 'retaliação injustificável'

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira que a eventual imposição de tarifas do governo americano ao Brasil seria uma "retaliação injustificável" ao estado brasileiro e causaria estranheza ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista coletiva após acerimônia de abertura dos Diálogos Econômicos Brasil-França, o ministro da Fazenda ressaltou que a balança comercial entre EUA e Brasil é superavitária para os americanos.

— Então nos causaria uma certa estranheza se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificável, uma vez que estamos com uma mesa de negociação desde sempre com aquele país, justamente para que a nossa cooperação seja cada vez mais forte —disse Haddad.

Haddad disse que o governo brasileiro terá conhecimento de detalhes das novas medidas protecionistas que serão impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

— O presidente Lula já adiantou que quando a nação mais rica do mundo adota políticas protecionistas, isso parece não concorrer com a prosperidade geral, o mundo corre o risco de crescer menos, de aumentar menos a produtividade da sua economia. Nesse momento nós não podemos prever quais seriam as reações do mundo a essa política, uma vez que sequer conhecemos aquilo que será anunciado — esclareceu o ministro.

De acordo com a colunista do GLOBO, Miriam Leitão, amanhã, o governo americano anunciará as novas tarifas de importação país por país, que poderão ir de 10% a 25%. A alíquota vai incidir sobre as já existentes.

