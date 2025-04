Haddad diz que tarifas de Trump podem acelerar acordo entre Mercosul e União Europeia

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a implantação das tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump recentemente pode acelerar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE).

Em entrevista à BandNews nesta sexta-feira, Haddad disse também que o Brasil está em posição favorável para enfrentar o cenário turbulento que se desenhou após o "tarifaço", por conta de suas reservas internacionais e de novos acordos comerciais bilaterais:

— Nós estamos exportando mais para os Estados Unidos, exportando mais para a União Europeia, exportando mais para a China. Temos acordos bilaterais relevantes com a China e com o Sudeste Asiático. Temos um acordo com a União Europeia que, na minha opinião, vai ser acelerado em função do que aconteceu — disse Haddad.

Matéria publicada no Globo nesta semana mostrou que o acordo de livre comércio, fechado em dezembro de 2024, é visto pelo governo como uma forma de fortalecer os dois blocos e minimizar os efeitos negativos das tarifas.

Somente depois da assinatura do acordo, o texto será votado pelo Parlamento Europeu e pelos legislativos dos países do Mercosul.

Na terça, a ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard disse que o acordo entre os dois blocos regionais "não é um remédio" para as tarifas de Trump, porque "acrescentaria mais desordem"

O país lidera um grupo de nações europeias que se opõem à ratificação do acordo, que criaria um mercado de 700 milhões de pessoas.

