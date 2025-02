Haddad diz que tarifas de Trump sobre aço não são contra o Brasil e defende "globalismo sustentável"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feria que a taxação das importações de aço pelos Estados Unidos não são "contra o Brasil", embora o país seja um dos maiores exportadores desse produto para os americanos.

— A gente está organizando as informações para que nos tenhamos uma reunião com o presidente (Lula). Mas estamos acompanhando, entendendo as minutas da decisão, suas implicações . Não é uma decisão contra o Brasil — afirmou.

Haddad afirmou que medidas unilaterais desse tipo são contra a produção da economia global.

— Isso significa defender um globalismo sustentável — afirmou.

Veja também