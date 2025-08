A- A+

TARIFAS Haddad diz que terá reunião com secretário do Tesouro dos EUA na semana que vem Ministro da Fazenda fecha hoje pacote de ajuda para empresas afetadas pelo tarifaço, com foco em pequenos produtores

No dia em que a taxa de 50% de imposto a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos entra em vigor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que terá uma reunião na quarta-feita que vem com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para negociar. Segundo o ministro, seu ministério deve fechar hoje o pacote de ajuda para empresas afetadas pelo tarifaço, com foco em pequenos produtores.

— Vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender sobretudo os pequenos produtores e que não terão alternativa de exportação — disse Haddad.

Questionado se pacote de socorro será divulgado hoje, Haddad disse que não cabe a ele definir, pois ainda precisa de aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad disse que a reunião com Bessent será virtual, mas que pode evoluir para um encontro presencial a depender da conversa.





O ministro cobrou empresários a também atuar contra a atuação política de opositores ao governo que defendem a taxação aos produtores brasileiros como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso no processo que trata da trama golpista. Haddad se referiu à entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) à colunista Bela Megale, na qual o parlamentar afirma não ter sido pressionado pelo agronegócio a parar de defender as sanções ao país junto a autoridades americanas.

— O empresariando tem que agir também em relação a oposição, que está atrapalhando o país, não sou eu que estou falando isso, é a própria oposição — disse Haddad.

