A- A+

BRASIL Haddad diz que "trocou percepções" com Campos Neto em reunião na véspera da Copom Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central almoçaram em restaurante em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que discutiu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a economia brasileira e trocaram e percepções. Os dois almoçaram juntos na segunda-feira, na véspera do primeiro dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

— A gente às vezes almoça junto para discutir as coisas, discutir a economia brasileira, trocar informações. E trocar percepções também sobre como podemos interagir mais — disse o ministro, a jornalistas.

Haddad voltou a defender a harmonização entre as políticas fiscal e monetária.

— Ele me apresenta argumentos, eu apresento argumentos a ele, no sentido de buscar convergir. Nós temos uma relação pessoal e institucional que exige encontros periódicos que são feitos com muita naturalidade.



Na próxima quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem nova decisão sobre juros. A expectativa é pela manutenção em 13,75% ao ano, mas com sinais de redução a partir de agosto.

Veja também

disney Marca italiana lança scooter inspirada no Mickey Mouse pelos 100 anos da Disney