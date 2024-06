Haddad: "É absolutamente possível terminar mandato com inflação média abaixo de 4%"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que projeta uma inflação média abaixo de 4% e um crescimento médio em quase 3% até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 27, no Palácio do Itamaraty, durante o "Conselhão", evento do governo em que autoridades do Executivo se reúnem com representantes da sociedade civil de diversos setores.



"É absolutamente possível terminar o mandato com inflação média abaixo de 4%, com crescimento médio beirando os 3%", disse Haddad. "Aqueles que acusam o senhor de não estar prestando atenção na inflação não estão prestando atenção nos dados."

Haddad também pregou a aceleração de reformas no Congresso Nacional, um redesenho das políticas públicas e a busca pelo equilíbrio fiscal como "caminho para proteger a economia".



O ministro da Fazenda disse considerar que o cenário externo "se agravou" com a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, o que, segundo ele, traz desafios. "Não podemos alterar a política monetária americana, mas precisamos proteger a nossa economia", disse.



No discurso, Haddad afirmou que o acordo no governo é de que o crescimento do País ocorra "com baixa inflação" e disse que a equipe está "fazendo o máximo por esse objetivo".



O ministro declarou que a tragédia no Rio Grande do Sul "está sim afetando o crescimento", mas citou medidas para atender as famílias e as indústrias e disse que tenta "encurtar ao máximo esse período de angústia".



Ele também defendeu medidas da sua pasta que, segundo ele, corrigem desequilíbrios. Na ocasião, citou "super-ricos" que não pagavam Imposto de Renda. "Ninguém está aumentando carga tributária; o que se fez foi corrigir desequilíbrios", disse.

