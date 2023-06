A- A+

ECONOMIA Haddad e Campos Neto se reúnem na véspera do primeiro dia do Copom Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central almoçaram em restaurante em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, se reuniram nesta segunda-feira (19), na véspera do primeiro dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Os dois almoçaram juntos em um restaurante em Brasília. A reunião só foi incluída nas agendas no início da noite.

Na agenda de Campos Neto, consta que a reunião foi para tratar de assuntos governamentais.

Na próxima quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) tem nova decisão sobre juros.

Antes do almoço, Haddad disse que o início de corte da taxa básica de juros (Selic) deveria ter ocorrido em março deste ano. Em conversa com jornalistas, ele foi questionado se acha realista a previsão de mercado, que indica corte nos juros em agosto.

— Pra mim, deveria ter sido em março (ínicio da redução). Vamos ver, vamos aguardar — diz Haddad, em conversa com jornalistas.

Na semana que vem, haverá reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), no dia 29. Campos Neto e Haddad participam do CMN, além da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

