BRASIL Haddad e Dario se reúnem com Lula no Alvorada em meio à transição na Fazenda Ministro vai deixar a pasta na semana que vem

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o número 2 da pasta, Dario Durigan, se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira em meio às tratativas sobre a transição de comando da equipe econômica. Haddad confirmou que vai deixar a Fazenda na semana que vem e Dario vai assumir seu posto.

Nesta terça-feira, o ministro assumiu pela primeira vez publicamente que discute com aliados a qual cargo deve concorrer nas eleições em São Paulo. Segundo ele, a decisão envolve não apenas a escolha da candidatura, mas também a definição do grupo político que irá compor a chapa, e o martelo ainda não foi batido. Nos bastidores, a principal hipótese considerada é a candidatura ao governo de São Paulo.

Sobre a transição no comando da Fazenda, Haddad vinha trabalhando nos bastidores pelo seu secretário executivo, o que indica uma continuidade das diretrizes da política econômica implantada desde o começo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O atual lugar de Durigan deve ser assumido pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.





— O Dario tem uma relação muito boa com o presidente, de muita confiança, e tem o domínio aqui do ministério há muitos anos. É um grande gestor público, mas aí é um prerrogativa do presidente anunciar — completou o ministro.

O futuro ministro chegou à Fazenda em maio de 2023, para substituir Gabriel Galípolo, indicado na época para a diretoria de política monetária do Banco Central.

Durigan é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e tem mestrado em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília (UNB). Antes de assumir o posto de número da Fazenda, era Head de Políticas Públicas para o WhatsApp, empresa da Meta, no Brasil.

