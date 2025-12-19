A- A+

FAZENDA Haddad: é mais difícil fazer as coisas de Brasília sem parceria com prefeitos e governadores "É muito importante a gente saber que a gente precisa da cooperação federativa também", declarou o ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 19, que é difícil criar políticas públicas sem o auxílio de governadores e prefeitos. Sem citar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Haddad disse que não dá para "fazer as coisas de Brasília" se não tiver um "governador com sensibilidade que não bota a polícia para bater no povo".

"É muito importante a gente saber que a gente precisa da cooperação federativa também. É muito difícil fazer as coisas de Brasília se a gente não tiver, num território, um prefeito comprometido, um prefeito com olhar específico, um governador com sensibilidade que não bota a polícia para bater no povo, que dá atenção para as pessoas, que cria um ambiente de trabalho digno", disse o ministro.

Haddad acompanhou Lula na cerimônia de Natal do ExpoCatadores em São Paulo. No evento, o governo federal anunciou iniciativas da Caixa Econômica Federal que buscam auxiliar o setor de catadores de recicláveis.

Sobre o evento, Haddad afirmou que o encontro com os catadores é valoroso para lembrar os motivos que o levaram para a política.

