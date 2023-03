A- A+

Diante da suspensão do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS pelos bancos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma renião na segunda-feira (20) a fim de discutir uma solução. Auxiliares de Haddad querem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intervenha para evitar que esse segmento da população fique desassistido.

A reação dos bancos ocorreu um dia após a publicação de um resolução do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) no Diário Oficial da União. Os conselheiros aprovaram proposta do ministro do Trabalho e Previdência, Carlos Lupi, que reduziu o teto dos juros do consignado para os beneficiários do INSS de 2,14% ao mês para 1,70%.

Na quinta-feira (16), bancos privados anunciaram a suspensão das linhas. Nesta sexta-feira (17), foi a vez de Banco do Brasil e Caixa também anunciarem o congelamento desse crédito, sob argumentação de que no patamar de 1,7% ao mês perderia a rentabilidade do produto.

