TARIFAÇO Haddad elogia condução de Alckmin nas tratativas sobre tarifaço dos EUA Fala foi feita durante a 9ª edição do Salão do Turismo, em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a condução do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, nas tratativas sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

A fala foi feita durante a 9ª edição do Salão do Turismo, nesta quinta-feira (21), no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento contou também com a presença de Alckmin, junto com os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Celso Sabino, do Turismo.

"É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando, que não baixa a cabeça para grito e para desaforo, que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais e que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", afirmou Haddad.

O ministro ainda destacou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3% ao ano é muito importante. "Nós dobramos o nosso crescimento médio em três anos de governo", disse.

Segundo Haddad, quando o turismo cresce, é sinal de que a economia também está saudável e bem.

"Quando o turismo vai bem, é sinal que o desemprego está baixo, que a inflação está sendo controlada, que a renda do trabalhador, sobretudo das camadas mais baixas, que ganham entre quatro a cinco salários mínimos, está prosperando. É sinal que nós estamos em busca de um país um pouco mais justo", afirmou.

Ao final de sua fala, Haddad frisou que tinha uma agenda marcada na cidade de Sorocaba (SP) junto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas esclareceu que sua ida ao Salão do Turismo foi um pedido do próprio Lula, para reforçar o quanto o governo se importa com o setor.

"Lula disse que eu precisava vir para falar o que o turismo significa pro nosso governo. A importância que a gente dá para essa atividade e o sentido que tem em fazer com que as pessoas viajem mais, se conheçam mais, interajam mais", declarou o ministro da Fazenda.



