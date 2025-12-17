Haddad elogia esforço de Motta e Alcolumbre por pauta econômica em meio a tensão com o Congresso

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta quarta-feira o papel dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União), na condução da pauta econômica do governo. A declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano, no Palácio do Planalto.

Segundo Haddad, os avanços obtidos pelo governo na agenda econômica só foram possíveis graças à articulação do Legislativo e ao trabalho dos líderes do governo nas duas Casas.

— Nós somos uma equipe muito integrada, mas se não fosse o Legislativo e o trabalho que esses líderes fizeram para tornar isso realidade, nós não iríamos ter a menor condição de chegar até aqui — afirmou o ministro.

Haddad reconheceu que divergências entre os Poderes fazem parte do processo democrático, mas ponderou que o foco excessivo nas tensões acaba ofuscando o esforço de cooperação institucional.

— É natural as tensões entre poderes, é natural ter divergências, você brigar por mais ou por menos, você chegar num meio termo, negociar. Mas a grande verdade é que, no meio disso tudo, o noticiário deixa sempre muito claro as tensões que existem, mas nem sempre se reconhece o esforço institucional que foi feito pelos presidentes das duas Casas desde 2023 — disse.

A fala ocorre em um contexto de negociações intensas entre Executivo e Congresso ao longo do ano para a aprovação de medidas consideradas estratégicas pela equipe econômica, incluindo propostas de ajuste fiscal, reformas e projetos voltados ao equilíbrio das contas públicas.

