A- A+

Fazenda Haddad encontro ministro da AGU para tratar de precatórios: "Resolver calote de Bolsonaro" Precatórios são dívidas do governo decorrentes de decisões judiciais para as quais não é possível mais recorrer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontra, nesta quinta-feira (17), o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para tratar de precatórios.

— Precisamos estar preparados para qualquer solução, sobre o calote do governo Bolsonaro — disse

Precatórios são dívidas do governo decorrentes de decisões judiciais para as quais não é possível mais recorrer. Ou seja, o governo terá que pagar em algum momento.

Durante a semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, negou que o governo pense em classificar as despesas com precatórios como "despesas financeiras", ou seja, que deixem de ser contabilizadas como gasto primário, que está sujeito à regra do arcabouço fiscal.

Veja também

Brasil PGR defende maior poder de voto do governo na Eletrobras