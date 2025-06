Haddad entra de férias nesta segunda-feira (16), até o dia 22, em meio a debate sobre IOF

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entra de férias na segunda-feira, até o dia 22 de junho. Durante o período, será substituído pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que assume em meio à votação da urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A princípio previstas para 11 a 20 de julho, as férias foram antecipadas para respeitar regras do sistema de banco de horas do governo.

O ministro teria 28 dias de férias neste ano, mas teve que cancelar os dias de folga que estavam programados entre 2 e 21 de janeiro, para discutir o atraso no Orçamento de 2025, que ainda não havia sido aprovado pelo Congresso Nacional.





Votação de urgência

Também nesta segunda-feira, a Câmara dos Deputados vai votar a urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o Imposto de Operações Financeiras (IOF), publicado na última semana.

Para a urgência ser aprovada, é necessário o voto favorável de 257 dos 513 deputados. Esse instrumento permite que o projeto seja analisado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões, o que acelera a tributação.

Em meio à ameaça de derrubada das medidas do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), neste sábado, no Palácio do Alvorada.

Também participaram os ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Casa Civi, Rui Costa, além do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Ele é relator do projeto de lei do governo que aumenta a isenção do Imposto de Renda para todos que ganham acima de R$ 5 mil mensais. A reunião durou cerca de uma hora.

