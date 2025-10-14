Ter, 14 de Outubro

SPREAD BANCÁRIO

Haddad: estamos conseguindo reduzir spreads com Crédito do Trabalhador

Ele participa de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo está conseguindo reduzir spreads bancários com o Crédito do Trabalhador. Ele participa de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"Nós estamos conseguindo baixar os spreads com Crédito do Trabalhador. O aposentado servidor público tinha crédito barato. E o trabalhador da iniciativa privada não tinha. Hoje nós estamos colocando no marketplace todas as instituições para concorrer pelo crédito consignado privado", disse.

