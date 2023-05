A- A+

Reforma Triburtária Haddad: 'estou convencido de que a reforma tributária será votada na Câmara antes do recesso' Segundo Haddad, o objetivo é conseguir quórum equivalente ao de emenda constitucional, ou seja, 308 votos favoráveis

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projetou como certa a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar de julho. No momento, o governo está articulando a aprovação do arcabouço fiscal.

Segundo Haddad, o objetivo é conseguir quórum equivalente ao de emenda constitucional (308 votos) para votação da reforma no sistema tributária. Esse patamar de aprovação garante que o tema não precise ser discutido novamente em um futuro próximo.

— Estou convencido de que votamos (a reforma tributária) antes do recesso, que vai para plenário, na Câmara. Estamos fazendo um texto para ter os 308 votos, na verdade para ter mais. No Senado, vai ter seus dias de debate.

Questionado sobre possível otimismo com a votação em margem elevada, Haddad disse:

— Claro, se não, não assumiria esse emprego.

