Haddad: Fazenda analisa impactos de guerra no preço do petróleo e vai apresentar alternativas a Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (10) que o governo brasileiro está monitorando os desdobramentos da escalada de tensões no Oriente Médio e avaliando possíveis impactos econômicos, especialmente sobre o preço do petróleo.

Segundo ele, a equipe econômica trabalha na elaboração de diferentes cenários para orientar decisões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



De acordo com Haddad, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que a equipe econômica trabalhe com diferentes cenários antes de adotar qualquer medida. O objetivo, afirmou, é analisar desde situações de menor impacto até cenários mais graves que possam afetar a economia global.



"Nós não podemos correr risco de tomar decisões açodadas. Temos que observar, verificar o andar das coisas e estabelecer cenários".





Haddad afirmou que a volatilidade recente no preço do petróleo mostra que o cenário internacional ainda está em formação. Para ele, tomar decisões estruturais com base em movimentos de curto prazo pode gerar riscos desnecessários.



O ministro comparou o momento atual a episódios recentes de tensão internacional que provocaram reações imediatas do mercado, mas que acabaram sendo absorvidos com o tempo. Segundo ele, o governo pretende manter uma postura técnica e estratégica na análise do cenário externo.



Haddad acrescentou que a alta do petróleo pode ter efeitos indiretos sobre inflação e expectativas de mercado, mas ressaltou que a condução da política monetária cabe ao Banco Central.



"O Banco Central é autônomo, tanto do governo quanto do mercado. Ele vai avaliar os dados e decidir a dose adequada", disse.



A escalada de tensões no Oriente Médio tem gerado preocupação nos mercados internacionais devido ao risco de interrupções na oferta de petróleo e gás, o que poderia pressionar os preços de energia e impactar a inflação em diversos países.

