Haddad: governador do Rio precisa se envolver porque devedor contumaz está envolvido no crime

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou engajamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a favor do projeto de lei do devedor contumaz, após o PL, partido do governador, rejeitar na quinta-feira, 30, o requerimento de urgência da tramitação da matéria na Câmara.



Apesar da oposição do PL, a urgência foi aprovada para que a proposta contra os devedores contumazes seja colocada diretamente para votação no plenário.



O projeto, frisou Haddad, é fundamental ao combate do crime organizado, de modo que Castro, em meio à crise de segurança pública no Rio de Janeiro, deveria ajudar a convencer o PL a apoiá-lo.

"Ele precisa se envolver nessas questões, porque eu garanto a você - não posso falar o nome -, mas uma parte grande dos devedores contumazes está envolvida com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então, nós pedimos o apoio dele", declarou o ministro da Fazenda.



A declarações foram dadas em entrevista à imprensa no gabinete do ministério da Fazenda em São Paulo.



Haddad, por diversas vezes, fez um apelo pela cooperação de Castro na votação do projeto, já aprovado pelo Senado.



Ele disse que ficou muito preocupado com os votos do PL contra a urgência do projeto, e que não entende a oposição vinda de um partido que tem a segurança pública como uma das principais bandeiras.



"O PL precisa compreender a importância. Nós passamos quatro anos, no governo anterior, com esse projeto adormecido. Ninguém deu impulso a esse projeto", afirmou o ministro. "Nós precisamos dessa lei, e o Estado do Rio, em particular, precisa dessa lei", acrescentou Haddad.

