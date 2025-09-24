A- A+

IR Haddad: governo Lula terminará mandato dando isenção de IR a 20 milhões de brasileiros Declaração foi realizada em reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (24), que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai terminar seu mandato isentando do imposto de renda 20 milhões de pessoas. A declaração foi realizada em reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros", disse o ministro da Fazenda.

Sobre a votação do projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5.000, Haddad disse querer ver se os deputados que o criticam por aumentar impostos não vão votar pela isenção.

"Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados com o imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões", declarou Haddad.

O ministro voltou a criticar a gestão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia. Disse que seu grupo tentou dar um "golpe das organizações Tabajara" e que "graças a Deus" eles foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

"Inconformado com o resultado eleitoral, resolveu organizar um golpe. Golpe das organizações Tabajara. Graças a Deus, estão todos pagados pelo que queriam fazer com o país", completou Haddad.

Veja também