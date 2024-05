A- A+

Haddad: governo vai anunciar nesta semana apoio direto às famílias no RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o governo vai anunciar nesta semana uma medida de apoio às famílias do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes no estado.

Ele disse ainda que o governo anuncia hoje à tarde um acordo sobre a suspensão do pagamento da dívida do estado.

Haddad afirmou que a proposta sobre o apoio às famílias ainda está sendo elaborada, mas a decisão deve ser tomada pelo presidente Lula ainda nesta semana.

" As propostas já nos chegaram. Nós elaboramos alguns cenários. Devemos levar ao presidente ainda hoje e amadurecer até amanhã para, eventualmente, anunciar ainda essa semana um apoio direto às famílias, para além daqueles já anunciados pelo Ministério da Previdência e do Trabalho ", declarou o ministro à imprensa.

Sem dar grandes detalhes, o ministro não esclareceu se o apoio virá por meio de um auxílio mensal, por uma linha de crédito com juros mais baixos.

Na última sexta-feira, o ministro afirmou que o governo estava estudando uma proposta semelhante ao auxílio emergencial, concedido pelo governo durante a pandemia de Covid-19.

" Isso vai ficar para semana que vem, que é o que o presidente pediu (análise de algum benefício semelhante ao auxílio emergencial durante a pandemia). Na segunda temos que preparar os atos sobre o estado e na sequência faremos esse anúncio depois das equipes técnicas se entenderem sobre o formato do programa e submeterem ao presidente ", disse o ministro, em entrevista, quando questionado sobre o assunto.

Lançado em 2020 para atenuar os impactos econômicos provocados pela pandemia de Covid-19, o auxílio emergencial contemplava parcelas mensais de R$ 600. O benefício se encerraria em junho de 2021, mas foi prorrogado até o fim do ano, com parcelas que variavam entre R$ 150 a R$ 375 a depender da composição de cada família.

