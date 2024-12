A- A+

DINHEIRO Haddad: Intervenções do Banco Central (no dólar) foram corretas Haddad também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou os decretos de nomeação do novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "corretas" as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio.



"O câmbio não é fixo no Brasil, o dólar neste ano de 2024 termina muito forte no mundo todo. Mas penso que as intervenções do Banco Central foram corretas no sentido de dar liquidez pra quem eventualmente estava fazendo remessa, enquanto o mercado processava informações a respeito das medidas fiscais", afirmou a jornalistas há pouco.





Haddad também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou os decretos de nomeação do novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e dos três novos diretores, cujos mandatos se iniciam a partir de 1º de janeiro de 2025. O ato formal de nomeação foi feito na reunião realizada na tarde de hoje no Alvorada com a participação do ministro da Fazenda.

