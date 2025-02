A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Haddad: Isenção de IR e consignado privado podem ser enviados ao Congresso antes do Carnaval Proposta da reformulação do novo Auxílio Gás ainda está sendo formatada, disse

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 13, que os projetos que tratam da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e do novo consignado privado estão avançados e podem chegar ao Congresso ainda antes do carnaval. Já a proposta da reformulação do novo Auxílio Gás ainda está sendo formatada, segundo ele.

"O desenho (do novo Auxílio Gás) ainda não está definido, mas dos três projetos que o presidente (Lula) tem como prioridade para os dois próximos anos, dois deles já estão validados e devem ser encaminhados rapidamente, a questão da renda e a questão do consignado privado. Estão muito adiantados do ponto de vista de tramitação interna. Devem chegar ao Parlamento talvez ainda antes do carnaval", disse o ministro.

Questionado sobre o Orçamento previsto para o novo Auxílio Gás, o ministro se limitou a dizer que, por enquanto, "é o que está no Orçamento".

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 foi enviado ao Congresso com R$ 600 milhões para o Auxílio Gás. No Orçamento de 2024, foram necessários R$ 3,4 bilhões para pagar o benefício a todas as famílias atendidas.

