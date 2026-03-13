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Economia Haddad lamenta sair do governo sem conseguir implementar projeto de desenvolvimento de país O ministro seguirá para a campanha eleitoral

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer nesta sexta-feira, 13, que uma das coisas que gostaria de ter deixado entre os legados de sua gestão era um projeto de desenvolvimento de longo prazo, pensando 4, 5 ou 10 anos à frente.

O ministro, que deixará a Fazenda na próxima semana, reiterou essa queixa em entrevista ao portal de notícias independente Opera Mundi. De acordo com Haddad, o projeto até chegou a ser feito, mas não foi para frente por ter se tornado um projeto de pastas, em que se travou uma disputa para ver qual ministério o encabeçada.

"Seria um projeto de desenvolvimento do País, com vistas a 4, 10 anos à frente, mas virou uma disputa de ministérios", disse.

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