Haddad leva a Lula panorama de conversas sobre arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou na noite de segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o novo arcabouço fiscal, a regra de controle das contas públicas que vai substituir o atual teto de gastos.

Haddad reportou a Lula um panorama das conversas que teve na segunda-feira sobre o tema. No início da tarde, Haddad se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial, para conversar sobre o assunto. Depois, conversou com o presidente do Senado. Pela manhã , o ministro conversou com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

De acordo com interlocutores de Haddad, os chefes das duas Casas receberam bem a nova regra fiscal. As conversas foram encomendadas pelo presidente Lula, para evitar ruídos antes do anúncio oficial da regra.

Haddad pretende apresentar ao menos as bases conceituais da regra fiscal ainda nesta semana. Integrantes do governo já admitem, porém, que a divulgação pode ficar para depois da viagem do presidente à China.



A viagem começa no sábado e Lula irá acompanhado de diversos ministros, parlamentares e empresários. Haddad fará parte da comitiva. O presidente ainda visitará os Emirados Árabes e voltará ao Brasil no dia 1º de abril.

A avaliação no Palácio do Planalto é que há pontos que precisam ser resolvidos antes de o arcabouço ser divulgado.

