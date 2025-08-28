Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO CARBONO OCULTO

Haddad, Lewandowski e Andrei Rodrigues falarão às 11h sobre operações no setor de combustíveis

As investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional

Reportar Erro
Haddad, Lewandowski e Andrei Rodrigues falarão às 11h sobre operações no setor de combustíveisHaddad, Lewandowski e Andrei Rodrigues falarão às 11h sobre operações no setor de combustíveis - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil, Tom Costa/MJSP e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad, concedem entrevista coletiva às 11h para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e a subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, também falarão com a imprensa.

Leia também

• Grupo criminoso no setor de combustíveis é alvo de operações da PF

• Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

• Lewandowski diz que não há evidências de ação em larga escala de espiões no Brasil

As operações foram deflagradas nesta quinta-feira, 28. O Ministério da Fazenda destacou que as ações têm o "objetivo de desarticular operações criminosas especializadas em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. As investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter