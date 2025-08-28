Haddad, Lewandowski e Andrei Rodrigues falarão às 11h sobre operações no setor de combustíveis
As investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional
Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad, concedem entrevista coletiva às 11h para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e a subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, também falarão com a imprensa.
As operações foram deflagradas nesta quinta-feira, 28. O Ministério da Fazenda destacou que as ações têm o "objetivo de desarticular operações criminosas especializadas em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. As investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa nacional".