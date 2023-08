A- A+

Ajuste Fiscal Haddad: medidas de ajuste fiscal precisam ser aprovadas neste ano para evitar cortes no Orçamento Na lista de ações estão a tributação de fundos exclusivos e de ativos no exterior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que as medidas de ajuste fiscal para aumentar a receita do governo precisam ser aprovadas ainda em 2023 para evitar cortes de despesa no próximo ano.

O governo vai enviar a peça orçamentária de 2024 no fim de agosto, já atrelada com diversas propostas de aumento da arrecadação, como a tributação de ativos offshore (no exterior) e taxação de fundos exclusivos. A lei permite atrelar ao orçamento medidas em tramitação no Congresso.

— As coisas estão indo para o Congresso. Precisam ser aprovados este ano porque, se não, o relator do orçamento vai ter que cortar despesa, por que se não não vai conseguir atingir equilíbrio — disse o ministro, em entrevista à GloboNews.

Haddad também disse que a redução da taxa de juros pelo Banco Central era óbvia.

— Esse é um trabalho de ida e volta. Realizamos um conjunto de medidas que tiveram reconhecimento das agências de risco e organismos internacionais. Isso é resultado de um trabalho que foi feito junto ao Congresso e aos tribunais. Era óbvio que cabia ao Banco Central reagir. O corte de 0,50 veio calibrado.

Ontem, o Banco Central anunciou o primeiro corte da taxa básica de juros desde agosto de 2020. A Selic saiu de 13,75% para 13,25%, ou redução 0,5 ponto percentual.

A decisão não foi unânime. Todos votaram pela redução, mas divergiram sobre o tamanho, sendo a primeira reunião do Copom sem consenso em quase um ano.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreendeu e votou pela redução de 0,5 ponto. A decisão agradou Haddad. Ele considerou o voto de Campos Neto como “técnico” e “calibrado”.

Veja também

reforma ministerial Haddad defende reforma ministerial para 'ampliar a base e dar mais conforto' ao governo