tarifaço

Haddad minimiza efeitos do tarifaço norte-americano

Ministro diz que não houve "impacto macro" na economia

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse não ser necessário, até agora, ao governo brasileiro, aplicar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional.Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse não ser necessário, até agora, ao governo brasileiro, aplicar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a minimizar os efeitos do tarifaço de 50% aplicado pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, a ponto de, até o momento, não ter sido necessário, ao governo brasileiro, aplicar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional.

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (29), durante a 16ª edição do Macro Vision, evento promovido em São Paulo.

"Impacto macro na economia não vai ter nessas medidas anunciadas. Agora, micro vai. E atrapalha muitas famílias brasileiras esse tipo de comportamento que estamos observando", disse o ministro ao lembrar que, “até agora [o presidente Lula] não usou a Lei da Reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional”.

Bom senso
O ministro disse ter esperanças de que as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sejam revistas, uma vez que seus efeitos são negativos tanto para os EUA como para o Brasil.

“Não penso que [o tarifaço] vá durar. Sempre acredito que o bom senso irá prevalecer. Temos de apostar nele, sem bravata. O presidente não fez um único discurso de animosidade. Muito pelo contrário. Vamos resolver. Estamos caminhando com dignidade para uma negociação”, finalizou.

