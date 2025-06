A- A+

MUDANÇAS Haddad: MP com medidas já saiu da Fazenda e está no Planalto O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a MP deve ser lançada pelo governo ainda nesta quarta-feira, 11

O ministro da Fazendo, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 11, que a medida provisória com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), já saiu da Pasta e foi encaminhada para o Palácio do Planalto. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a MP deve ser lançada pelo governo ainda nesta quarta-feira, 11.

Haddad participou de uma audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que foi encerrada após uma confusão generalizada. Ele estava acompanhado do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan.

A participação do ministro ocorreu em meio à discussão das medidas alternativas para o decreto que elevou o (IOF.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, haverá uma recalibragem desse decreto, com alteração de alguns parâmetros, como o risco sacado, e uma medida provisória (MP), com a tributação de 5% para títulos atualmente isentos, como as letras de crédito, e uniformização da alíquota de Imposto de Renda para aplicações financeiras em 17,5%.

