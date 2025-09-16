Ter, 16 de Setembro

ARCABOUÇO FISCAL

Haddad: Muitos governadores e prefeitos têm feito esforço fiscal no plano subnacional

Segundo o ministro da Fazenda, a dimensão política faz muita diferença e precisa ser valorizada por analistas da economia

Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou nesta terça-feira, 16, o esforço fiscal dos governadores e prefeitos no plano subnacional. As declarações foram feitas na abertura do J.Safra Investment Conference.

"Muitos governadores e prefeitos têm feito esforço fiscal no plano subnacional", disse Haddad, complementando que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se dá bem com todos os governadores, independentemente de posição ideológica.

Segundo Haddad, a dimensão política faz muita diferença e precisa ser valorizada por analistas da economia.

"O ambiente federativo melhorou no Brasil neste governo, e o ambiente entre Poderes também, Lula se dá bem com todos os governadores, independente de posição ideológica", reforçou Haddad.
 

