Haddad: Muitos governadores e prefeitos têm feito esforço fiscal no plano subnacional
Segundo o ministro da Fazenda, a dimensão política faz muita diferença e precisa ser valorizada por analistas da economia
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou nesta terça-feira, 16, o esforço fiscal dos governadores e prefeitos no plano subnacional. As declarações foram feitas na abertura do J.Safra Investment Conference.
"Muitos governadores e prefeitos têm feito esforço fiscal no plano subnacional", disse Haddad, complementando que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se dá bem com todos os governadores, independentemente de posição ideológica.
Segundo Haddad, a dimensão política faz muita diferença e precisa ser valorizada por analistas da economia.
"O ambiente federativo melhorou no Brasil neste governo, e o ambiente entre Poderes também, Lula se dá bem com todos os governadores, independente de posição ideológica", reforçou Haddad.