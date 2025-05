Haddad nega aumento do Bolsa Família: ''Não tem estudo, não tem demanda''

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que esteja em avaliação pelo governo um reajuste no benefício do programa Bolsa Família.

— Não há da parte do Ministério do Desenvolvimento Social pressão para nenhuma iniciativa nova, isso vale para os outros ministérios também. Não tem estudo, não tem demanda sobre aumento do Bolsa Família — disse a jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda, em Brasília.

O ministro ainda disse o novo modelo do vale gás constará no Orçamento, um acerto realizado com o Ministério de Minas e Energia e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele não deu detalhes do desenho.

— Vale gás, qual foi a questão discutida com o MME e pacificada com o presidente é que, qualquer que seja o desenho, tem que constar no Orçamento.

